"الهجرة" تطلق مبادرة "بداية ديجيتال" لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مبادرة "بداية ديجيتال"؛ لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي بالشراكة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مبادرة "بداية ديجيتال" تأتي فى ظل مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج، والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.
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