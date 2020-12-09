ماكرون: حاملة الطائرات الفرنسية من الجيل القادم ستعمل بالطاقة النووية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن حاملة الطائرات الفرنسية من الجيل القادم ستعمل بالطاقة النووية وستحل محل حاملة الطائرات الرئيسية العاملة حاليا في الأسطول الفرنسي.



وأفاد مسؤولون فرنسيون إن الحاملة وهي الحادية عشرة في تاريخ البحرية الفرنسية ستبنيها المجموعة البحرية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية وهي مزودة بنظام جديد لإقلاع الطائرات طورته شركة جنرال أتوميكس الأمريكية.

ويبلغ طول الحاملة الجديدة 300 متر ويصل وزنها إلى 75 ألف طن ويمكنها حمل ما يصل إلى 30 طائرة مقاتلة من طراز ”رافال“ أو من الطائرة الجديدة التي ستخلفها من إنتاج شركة ”داسو“ بالتعاون بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وفي أثناء زيارة لمركز متخصص في صناعة المكونات النووية قال ماكرون: ”بنظرة إستراتيجية مستقبلية، تعتمد مكانتنا كقوة عظمى على الصناعة النووية“.

وكان الجيش الفرنسي يتجه في بادئ الأمر لشراء حاملة مزودة بنظام دفع تقليدي، لكن القادة العسكريين اختاروا مع ماكرون شراء حاملة تعمل بالطاقة النووية على الرغم من التكلفة الباهظة وذلك لأسباب تقنية وإستراتيجية.