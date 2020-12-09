رسميا.. بايدن يختار الجنرال لويد أوستن وزيرًا للدفاع

رسميا.. بايدن يختار الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختياره رسميا للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع ليصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يقود البنتاجون.



وكتب بايدن في بيان، أن أوستن البالغ من العمر 67 عاما "مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي".

وأضاف "طوال خدمته المتفانية، والساعات الكثيرة التي أمضيناها معا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين".

وأشار البيان إلى أن أوستن "شخصية رائعة ومحترمة ورائدة في تاريخ جيش الولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه "تقاعد من الجيش عام 2016 بعد أكثر من 40 عاما من الخدمة في الدفاع عن أمريكا".

وكانت وسائل أمريكية عدة أفادت الإثنين، بأن بايدن اختار أوستن وزيرا للدفاع في إدارته المقبلة.

وشارك الجنرال المتقاعد في حربي العراق وأفغانستان قبل أن يصبح أول رجل اسمر يتولى القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم).

وبايدن الذي سيتولى مهماته في 20 يناير/ كانون الثاني كان عمل خصوصا مع أوستن في عهد باراك أوباما عندما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق عام 2011.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيكون أول أمريكي من أصول أفريقية يقود الجيش الأمريكي الذي يضم عددا كبيرا من أبناء الأقلية السمراء.

لكنّ توليه المنصب ليس مؤكدا، إذ إن نوابا وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم هذه التسمية، مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات.

واعتمد الكونغرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل.

وبما أن لويد متقاعد منذ فترة أقل، سيكون على النواب منحه إعفاء، وهذا ما قاموا به العام 2016 لتعيين جيم ماتيس، لكنهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك.