شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​مصر تسجل 434 إصابة جديدة بكورونا والجزائر 591 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 23 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 119281 حالةً من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و 6813 حالة وفاة.

فيما سجلت الجزائر 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 89416 إصابة.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.