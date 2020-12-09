شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: «الوفاق» تخرق «جنيف» وتفعل اتفاقاتها مع أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

في تأكيد على الحشد التركي لهجوم جديد على مواقع بالأراضي الليبية، نشرت الصفحة الرسمية لـ«عملية بركان الغضب» التابعة للجيش الوطني الليبي صورا قالت إنها لعناصر من الجيش التركي تدرب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وقالت الصفحة مساء الإثنين: إن هذه التدريبات تجرى في مركز عمر المختار بالعاصمة طرابلس، فيما أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ضبط سفينة تركية.

وشددت «عملية بركان الغضب» عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» على أن هذه التدريبات ضمن برنامج تدريبي نظمه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين والتي تعد خرقا واضحا لاتفاق جنيف الملزم للجيش الليبي والوفاق بوقف إطلاق النار وعدم تفعيل أية اتفاقيات عسكرية.

الجيش يتوعد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب: إن الجيش ملتزم باتفاق اللجنة العسكرية «5+5»، مشيرا إلى أن تركيا ستجد صعوبة في محاولة إعادة التوتر وإشعال نار الاقتتال مجددا على الرغم من استمرارها في الدفع بالسلاح والمرتزقة، مشددا على أن الجيش رغم التزامه باتفاق النار لكنه مستعد للرد على أي خرق في أي لحظة.

وأشار المحجوب إلى أن هدف أردوغان من استمرار نقل الأسلحة إلى ليبيا، رفع تكلفة فاتورة الإمدادات العسكرية، أو التواجد بشكل أكبر من أجل ورقة ضغط في المستقبل على المسار السياسي، كما يمكن أن تكون هناك نوايا لعمليات رغم أن احتماليتها أقل، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا هي استفزازات تركية ترصدها جيدا القوات المسلحة الليبية وقادرة على السيطرة عليها. واتهم الجيش الليبي، تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين، تمهيدا لانتهاك الهدنة الموقعة بين طرفي الصراع .

وتزايد النشاط العسكري لأنقرة هناك، حيث هبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.