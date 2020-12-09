شكرا لقرائتكم خبر عن ستة قتلى بالسليمانية والرئيس العراقي يدعو لتلبية مطالب المحتجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، أمس الثلاثاء، بعد يوم من احتجاجات، تخللتها أعمال عنف، قتل فيها ستة اشخاص، وأصيب عدد آخر بجروح، على خلفية مطالب معيشية، فيما دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، سلطات الإقليم لتلبية مطالب المحتجين، وشدد على أن من حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم، كما أن على القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، في حين كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن توجه لغلق ملف النازحين في البلاد بشكل كامل بعد أن أغلقت 16 مخيماً خلال الأسابيع السابقة.

وخرج المتظاهرون في أقضية رانية ودوكان وناحية تكية وحاجي، أمس الثلاثاء، بتظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي، وتوفير فرص عمل ومشروعات خدمية، فضلاً عن توزيع الرواتب في وقتها، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ويعاني إقليم كردستان العراق أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على «داعش»، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكرت المصادر أن التوتر لا يزال سيد الموقف في السليمانية، ثاني أكبر محافظات الإقليم، خاصة في البلدات والقرى البعيدة عن مركز السليمانية. ولفتت إلى أن هناك تأهباً أمنياً كبيراً في السليمانية، حيث انتشرت قوات الأمن تحسباً لانتشار الاحتجاجات على نطاق أوسع.

وكان رئيس حكومة الإقليم، مسرور برزاني، أصدر بياناً في وقت سابق قال فيه إن «التظاهرات السلمية والحضارية حق مشروع في إطار القانون، لكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة». لكن، بدا أن للرئيس صالح، رأياً آخر، وقال إنه «يجب على سلطات الإقليم تلبية مطالب المحتجين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين...». وتابع صالح: «العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، ونطلب من القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف». وفي الوقت نفسه، دعا صالح المواطنين في الإقليم إلى احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام.

من جهة أخرى، قال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح صحفي، إن «الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعية، ولم يبق سوى خمسة مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيماً، أغلبها من الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بالإقليم». وأضاف أن «عملية غلق المخيمات ونقل العائلات تكون حسب رغبتهم، كما أن أغلب النازحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسباً لأي ثغرات أو مشكلات».