شكرا لقرائتكم خبر عن توافـق مصـري ــ فرنسـي على تدعيـم وتقويـة الدول المأزومـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في باريس مع جان كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، والقضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات، وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويعيدها إلى وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات، خاصة في المشروعات التنموية الكبري، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجالين العسكري والأمني.

وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية، التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية على زيادة استثماراتها في مصر، لدعم جهود التنمية في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي علي المستويين الداخلي والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء المصري، بزيارة السيسي لفرنسا، مثمناً دورها في تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، ومع الاتحاد الأوروبي، إلى مجال أرحب، بناء على العلاقات الوطيدة، التي تربط بين الدولتين. وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ترؤسه، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون، شهد إطلاق السيسي، عدداً من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل

وفي السياق، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن ما ذكره السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره. وأضاف، في بيان أصدرته الوزارة، أن دعوة السيسي لمراجعة القوانين، التي تسمح بعدم احترام الأديان، هي دعوة شجاعة ومنصفة، وجديرة بأن تكون ميثاقاً دولياً، حيث ينطلق من منطلقات دينية وإيمانية وإنسانية رشيدة وسديدة وواعية، ما يجعلنا فخورين بهذا التناول الراقي المنبثق من عمق الحضارة والثقافة الإسلامية العظيمة، مع إنصاف الآخرين، واحترام عقائدهم ومقدساتهم، وفي الوقت ذاته مطالبتهم وعلى قدم المساواة باحترام مقدساتنا ومعتقداتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الدينية والحضارية والثقافية، قدر احترامنا لمقدسات الآخرين ومعتقداتهم وخصوصياتهم الحضارية والثقافية.