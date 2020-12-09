شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكسب ميسي .. واليونايتد يودع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسب البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهته الشخصية مع منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسجيله هدفين من ركلتي جزاء وقيادته فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى فوز تاريخي على برشلونة الإسباني 3-صفر في ستاد كامب نو في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليه بنفسه، ثم سجل الأمريكي وستون مكيني الثاني في الدقيقة 20، وعاد النجم البرتغالي وأضاف الثالث لفريقه من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 53.

وأصبح يوفنتوس أول فريق إيطالي في تاريخ البطولات الأوروبية يهزم برشلونة على ملعبه بالثلاثة، كما انها ثاني أقسى خسارة لبرشلونة على أرضه منذ فوز دينامو كييف الأوكراني 4-صفر.

وأدت الخسارة الأولى لبرشلونة إلى خسارته صدارة المجموعة السابعة التي ذهبت ليوفنتوس برصيد 15 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن الفريق الكتالوني الذي تأهل إلى ثمن النهائي وصيفاً وهو ماسيضعه في موقف حرج لأنه سيعني مواجهاته لفرق كبيرة في الدور المقبل.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا وذهب إلى الدوري الأوروبي ( يوروبا ليغ) بعد خسارته أمام لايبزيغ الألماني 2-3.

ورغم ان اليونايتد كان الأقرب للصعود إلى ثمن النهائي،حيث كان يحتاج إلى نقطة في آخر جولتين إلا انه خسر المباراتين أمام باريس سان جيرمان ولاييزيغ اللذين تأهلا معاً إلى ثمن النهائي.

وفي المباريات الأخرى،تعادل تشيلسي مع كراسنودار 1-1، وفاز إشبيلية على رين الفرنسي 3-1.