حكومة إثيوبيا تعلن أنها أطلقت النار على فريق الأمم المتحدة في تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء، أن فريقا تابعا للأمم المتحدة يزور إقليم تيغراي، تعرض لإطلاق نار بعد اقتحامه نقطتي تفتيش، وأكدت أنها لا تحتاج إلى "جليسة أطفال" في المنطقة.

وكان فريق أمني تابع للأمم المتحدة يحاول زيارة مخيم شيملبا للاجئين الإريتريين عندما تعرض لإطلاق النار يوم الأحد.

وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بتيغراي للصحفيين إن فريق الأمم المتحدة اقتحم نقطتي تفتيش بسيارات مسرعة وهو يتجه صوب منطقة محظورة.

وأضاف "عندما كانوا على وشك اختراق النقطة الثالثة جرى إطلاق النار عليهم واحتجازهم".