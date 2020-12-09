حصر عددي| أحمد وهاشم يحسمان مقعدي الدائرة الثانية بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الثانية سيدي سالم والرياض في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثانية سيدي وسالم والرياض عن فوز علي أحمد علي أحمد بـ 66 ألفًا و612 صوتًا، ومحمد عبدالحميد محمد هاشم بـ 61 ألفًا و964 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.