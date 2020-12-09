حصر عددي| مرشح "مستقبل وطن" يحسم مقعد قليوب والقناطر بفارق 1208 أصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أسفرت نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر بمحافظة القليوبية، التي جرت بين المرشح المستقل عزت كريم مستقل، ومرشح مستقبل وطن درويش مرعي، عن تقدم مرشح مستقبل وطن بفارق 1208أصوات.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 81896 صوتًا والباطلة 4877 صوتًا، وحصل درويش مرعي مرشح مستقبل وطن على 41525 صوتًا، بينما حصل عزت كريم على 40371 صوتًا.
وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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