حصر عددي| خضر وغازي يحسمان مقعدي الدائرة الرابعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الرابعة في الدقهلية، ومقرها مركز طلخا ونبروة، عن حصول السيد خضر على ٥٣٩٧٩ صوتًا، ورضا غازى على ٥٤٦٦٥ صوتًا، ليحصل الاثنان على أعلى الأصوات التي تؤهلهما للفوز بمقعدي الدائرة.
وحصل وليد شوقى على ٤٨٧٢٥ صوتًا، وبسام فليفل على ٤٦١٠١ صوتًا.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020
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