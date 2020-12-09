حصر عددي| مشعل وعبدالوهاب يفوزان بأصوات الدائرة الثانية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بدمياط، عقب انتهاء عملية التصوير وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثانية في دمياط، عن فوز كل من المرشحين الدكتور محمود مشعل، وحسن عبدالوهاب.

وحصد محمود مشعل 54831 صوتًا، وحسن عبد الوهاب 49439 صوتًا، يليه أبو المعاطي مصطفى الذي حصل على 49215 صوتًا، ومحمد الجيوشي بـ43147 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​