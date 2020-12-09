حصر عددي| مرشح "مستقبل وطن" يحصد أصوات الدائرة الثانية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أسفر الحصر العددي لعمليات فرز الأصوات بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية بجنوب سيناء، عن فوز مرشح حزب مستقبل وطن المرشح حميد سليمان أبو بريك بـ 6065 صوتًا، بينما حصل المرشح غريب حسان (مستقل) على 5139 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​