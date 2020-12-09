الإمارات: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) ثمن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية جهود ومساعي الكويت والولايات المتحدة لتعزيز التضامن في الخليج العربي ودعم المساعي السعودية الخيرة، مؤكداً أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، ومؤكداً تطلع الإمارات إلى عقد قمة خليجية ناجحة.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».

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