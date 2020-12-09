سيف اليزيد - طشقند (وكالات) قالت حكومة طشقند إن أوزبكستان أعادت 25 امرأة و73 طفلاً أمس، من سوريا، كانوا يقيمون في مخيمات مع غيرهم من أسر مقاتلي تنظيم «داعش».

وقال مصدر حكومي في الشهر الماضي إن عشرات الأوزبك لا يزالون في مخيمي «الهول»، و«روج»، في منطقة يسيطر عليها الأكراد في سوريا، ويعيشون في ظروف يرثى لها. ويُعتقد أن آلافا من مواطني دول وسط آسيا، ومنها أوزبكستان الأكثر سكاناً في المنطقة، انضموا إلى «داعش» الإرهابي.

وقالت المصادر الحكومية أمس، إن العائدين الجدد سيدخلون أولاً مصحة طبية ثم يحصلون على مساعدة لإيجاد عمل وسكن، وأضافت «ستهيأ لهم الظروف للعودة للحياة السلمية والتكيف بشكل كامل مع المجتمع».

وفي حين تحجم العديد من الدول الغربية عن إعادة مواطنيها خوفا من هجمات، أعادت أوزبكستان 220 امرأة وطفلا من سوريا العام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر أوزبكستان تستعيد 98 من أفراد عائلات «داعش» في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.