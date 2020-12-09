أمير الكويت يعيد تعيين صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء

سيف اليزيد - الكويت (وكالات) أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، أمس، بعد أن قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية يوم السبت الماضي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «أمير البلاد كلف رئيس الحكومة بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم علینا لإصدار مرسوم تعیینهم». وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر 2019.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قبل أن يصبح رئيساً للحكومة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2011.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار «65.7 مليار دولار» على مدى 20 عاماً والذي رفضه البرلمان السابق.

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