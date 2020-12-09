وزير الخارجية السعودي يبحث في الخرطوم العلاقات الثنائية

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم) بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارة رسمية للخرطوم أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، وتطورات تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا في 3 أكتوبر الماضي.

والتقى الوزير السعودي رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، كما أجرى الوزير مباحثات مع نظيره وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين.

وتكتسب زيارة وزير الخارجية السعودي للسودان أهمية خاصة، حيث تعتبر الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ الإطاحة بالرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019.

ومن جانبه، أعرب البرهان عن تقدير السودان حكومةً وشعباً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان في المجالات كافة، خصوصاً خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تطلع السودان وحرصه على تطوير علاقات السودان والمملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وتناول اللقاء قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان.

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