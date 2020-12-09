شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فرنسا بكورونا تقفز إلى 13 ألفا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 13713 أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 3411 أول أمس الاثنين.

غير أنه في اليوم الحادي عشر من تخفيف الحكومة عزلا عاما على مستوى البلاد، انخفض عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088، مقتربا من 2500 إلى 3000 الذي قالت الحكومة إنه أحد شروط زيادة تخفيف العزل العام.

ويبلغ مجمل الإصابات في فرنسا حاليا 2.31 مليون.

وسجلت الوزارة كذلك 831 وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 366 أول أمس الاثنين.