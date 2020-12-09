لايبزيج يقهر مانشستر يونايتد ويحجز مقعده بدور الـ16 من دوري الابطال

والتقى الفريقان في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، حيث خسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان لايبزيج قد تقدم بهدف خوسي تاسيندي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أمادو هايدارا.



وقضى جوستين كلويفرت على أحلام الشياطين الحمر في التأهل إلى دور الـ16 بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ورغم ذلك، حاول مانشستر يونايتد العودة من جديد حيث قلص برونو فرنانديز الفارق بتسجيله هدفًا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 82 أحرز بول بوجبا الهدف الثاني لكتيبة أولي جونار سولشاير.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج إلى 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط ليودع دوري الأبطال وينتقل إلى الدوري الأوروبي حيث سيشارك بداية من منافسات دور الـ32.

