أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل الحكومة الجديدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعاد أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في نص البيان الأميري:
"بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 ه، الموافق 6 ديسمبر 2020 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:
مادة أولى - يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
صدر بقصر السيف في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 ميلادية، الموافق 23 ربيع الآخر 1442 هجرية".
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