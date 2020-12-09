شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتشاد مواطنو شمال سيناء أمام اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، في مشهد مهيب، لكثرة الناخبين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، مشيرة الى أن مواطنى شمال سيناء شددوا على أهمية النزول للاستحقاق الدستوري، حيث يعد مجلس النواب حمايةً للدولة من أخطار كثيرة تحدق بها، فالجيش علي الحدود يحمي، ومجلس النواب يشرع من أجل مستقبل البلاد.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة بالأمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.