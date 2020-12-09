شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يكرم 21 من الموظفين المتميزين بديوان الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الموظفين المتميزين خلال شهر ديسمبر 2020، حيث بلغ عدد المكرمين خلال هذا الشهر 21 موظفا.

وتم منح كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأدائهم الوظيفى، وحثاً لهم على الاستمرار فى التميز، وتحفيزاً لغيرهم على إجادة العمل، ويأتى هذا التكريم فى إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسى وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفى.

وشمل التكريم كل من (محمد هيكل - إيهاب السحار - محمد أحمد عبد الحميد – الدكتورة سماح حسن غانم - خالد إمبارك باشا - محمد سعد الدين - محمود غيث - عثمان القاياتي - رامي البهي - تامر جلال - محمد حمدي شويقة - محمد حمدي عبد المعبود - علاء أبو رواش - سارة حمد - هبة فهمي - رائد/ محمد عماد الدين - محمد فؤاد همام - ممدوح السيد العموري - عادل جابر - شعبان رمضان - حسين صابر).