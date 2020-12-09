شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تابعت انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، وجولتى الإعادة بالمرحلتين كذلك، حيث أجريت انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة، وكانت جولة الإعادة بها في 13 محافظة، والمرحلة الثانية في 13 محافظة، وجولة الإعادة بها في 13 محافظة كذلك، مضيفة أن متابعى التنسيقية البالغ عددهم 1500 متابع، قاموا بتغطية كافة المحافظات على مستوى المرحلتين، وقاموا بإرسال تقاريرهم بشكل دورى إلى غرفة العمليات، والتى أصدرت تقاريرها على مدار العملية الانتخابية، وتابعت أيضًا جولتى الإعادة بالمرحلتين، مطبقةً فى ذلك شعار التنسيقية، سياسة بمفهوم جديد.

وأضافت أن التنسيقية قدمت 28 مرشحًا على نظام القائمة و6 مرشحين على النظام الفردي في مرحلتى الانتخاب، لتضرب بذلك مثالًا لدعم وتمكين الشباب في العمل العام، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية في الـ4 قطاعات، مما يعني أن للتنسيقية الآن 28 نائبا في مجلس النواب، و12 نائبا في مجلس الشيوخ، يمثلون أفكار وطموحات الشباب نحو مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر، متابعة: "ونأمل لنواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ أن يكونوا عند حسن ظن الشعب المصري العظيم الذي وثق فينا وأهدانا شرف تمثيله، لنحقق المكانة الرفيعة التي يستحقها الوطن".

ووجهت الشكر لكل من ساهم في إدارة العملية الانتخابية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين بذلوا مجهودًا مضاعفًا من أجل الإدراة الأفضل للحملات الانتخابية لمرشحيهم، وخاصة إدارة الحملات الانتخابية، وغرفة العمليات المركزية، والمركز الإعلامي، والـ1500 متابع الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا في كافة أيام التصويت بكل مراحل الانتخابات، وجولتي الإعادة منذ الصباح الباكر وحتي إغلاق اللجان أبوابها.

وتابعت: "هذا وقد أجريت انتخابات مجلس النواب بمرحلتي وجولتي الإعادة وسط متابعة كبيرة من الحاصلين على تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية، حيث تابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية و 3 مجالس قومية، ووسائل إعلام متعددة بلغت 51 مؤسسة اعلامية محلية و153 مؤسسة إعلامية دولية، وقد أشادت البعثات الدولية والمحلية بقرارات وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي التزمت بالمعايير الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية".

كما وجهت الشكر للشعب المصري العظيم الذى حرص على ممارسة حقه الدستوري واختيار ممثليه في مجلس النواب بكل حرية وإرادة مستقلة.

وقامت غرفة العمليات بإعلان تقاريرها علي مدار أيام التصويت موضحةً مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية التي جاءت كالآتي:

اولًا :

انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات وفقًا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، إلا بعض مخالفات تتمثل في كسر الصمت الانتخابي من بعض المرشحين خارج مقار بعض اللجان، لكنها لا تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

ثانيًا: التزام كافة اللجان بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا.

ثالثًا: جاء تصويت السيدات والشباب في مقدمة مشهد العملية الانتخابية بمختلف المحافظات.

رابعًا: كانت عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة ذات درجة عالية من الكفاءة والتنظيم والتعاون، لإنجاح العملية الانتخابية.

خامسًا: قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها بشكل احترافي، مطبقةً المعايير الدولية، وبذلت مجهودًا مضاعفًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أشادت به البعثات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية.

سادسًا: قامت وزارة الخارجية المصرية بدور كبير في إنجاح تصويت المصريين بالخارج عبر آلية البريد بشكل احترافي، رغم صعوبة الظرف الراهن، من انتشار جائحة كورونا في العالم أجمع.

واستطردت: "تنتهي اليوم انتخابات مجلس النواب 2020، واستكملت مصر مؤسساتها الدستورية، لتتلاقى آمال الحاضر والمستقبل بعظمة الماضي وعراقته، حيث عرفت مصر الحياة النيابية منذ أكثر من 154 عاما، مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 م ليكون أول مجلس نيابى فى المنطقة العربية وفى أفريقيا كذلك، ومع دستور 1923 عرفت مصر نظام المجلسين، النواب والشيوخ، وهو النظام الذي تطبقه مصر الآن، واليوم وضع الشعب المصرى العظيم القائد والمعلم دائمًا، المسئولية على عاتق نوابه المنتخبين، ليمارسوا سلطاتهم التشريعية والرقابية وفقًا للدستور، محافظين بكل إخلاص على النظام الجمهوري، ورعياتهم لمصالح الشعب رعايةً كاملة، للحفاظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وفقًا للقسم الدستوري الذي سيقسمونه جميعًا تحت قبة مجلس النواب، متمنيين لنواب الشعب كل التوفيق والسداد، ومتمنين لمصر كل التقدم والازدهار".