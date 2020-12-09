شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى للجنة 137 بمصر الجديدة.. سمر فودة 52 وعمرو السنباطى 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفرز باللجنة الفرعية رقم 137 مدرسة السلحدار بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث حصلت المرشحة سمر فرج فودة على 52 صوتا، بينما حصل المرشح عمرو السنباطى على 51 صوتا و9 أصوات باطة، وإجمالى عدد المصوتين 112.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.