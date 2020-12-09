شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائى للجنة 19 بدائرة دار السلام.. 14 صوتا لقرطام و8 أصوات لعبد الونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 19 بدائرة دار السلام والبساتين بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حصول النائب على عبد الونيس على 8 أصوات بينما حصل أكمل قرطام على 14 صوتا.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.