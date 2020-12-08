الطحين بلا دعم في لبنان

وجاء تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه لن يقدم على خطوة رفع الدعم عن السلع الأساسية، لأنه لا يريد أن يتحمل شخصياً تبعات هذا القرار الكارثي، فلا أحد يعلم رد الفعل المحتمل من اللبنانيين في حال إقراره.
وجبة المواطن
تقرر رفع الدعم على الطحين باستثناء الطحين اللازم لعمل الخبز اللبناني، ما يعني أن إنتاج الكعك والمناقيش وباقي أنواع الخبز ستصبح أسعارها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، أي ما يقارب الثمانية آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
بمعنى أدق، عند رفع الدعم عن الطحين الذي يستعمل لإنتاج مناقيش الزعتر، وهي وجبة المواطن اللبناني الفقير، سيرتفع سعرها من 1500 إلى 8000 ليرة لبنانية.
دعم المحروقات
أيضاً تقرر رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع من 24 ألفاً إلى 70 ألف ليرة لبنانية، إلا أن هذا الأمر غير مؤكد حتى الساعة، بل سيتم ترشيد دعم المحروقات وليس رفع الدعم عنها كلياً، كي لا يؤدي ذلك إلى كارثة معيشية، في ظل تراجع الأجور في لبنان أكثر من 80 %.
ولكن إذا تم ترشيد دعم المحروقات فهذا يعني ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمولدات الخاصة.
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