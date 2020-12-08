فرنسا تخطط لبناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

تخطط فرنسا لبناء حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية لتحل محل حاملة الطائرات شارل ديجول، الرئيسية في البحرية الفرنسية.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء خلال زيارة للشركة النووية الفرنسية "فراماتوم" في بلدة لو كروسو بشرق البلاد.

وقال ماكرون إن شارل ديجول "ستصل إلى نهاية فترة عملها في الخدمة في عام 2038"، مضيفًا أن حاملة الطائرات التالية ستعمل أيضا بالطاقة النووية.

كما شدد ماكرون خلال زيارته على أهمية الطاقة النووية لفرنسا.

وقال "مستقبلنا البيئي وفي مجال الطاقة يعتمد أيضا على الطاقة النووية".

وبينما قال ماكرون إنه لم يكن أبدا من أنصار الطاقة النووية، إلا أنه افترض أنها يجب أن تكون أحد أعمدة مزيج الطاقة في فرنسا في العقود المقبلة.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى أن تأتي نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة في فرنسا في المستقبل من الطاقات المتجددة، نظرا لأن معظم إنتاج الكهرباء في فرنسا حاليًا يأتي من الطاقة النووية.