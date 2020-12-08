شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: كورونا يهدد خطط «قمة باريس للمناخ» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن دولا عدة لن تقدم خطط عمل محدثة بشأن المناخ بحلول موعد نهائي ينقضي في 2020 مثلما تنص اتفاقية باريس للمناخ، وذلك نتيجة تأجيلات طرأت بسبب جائحة كوفيد-19.

والالتزام بما ورد في الاتفاقية بشأن تحديث خطط العمل الخاصة بالمناخ كل خمس سنوات يعد أمرا مهما لنجاح الاتفاقية العالمية الموقعة عام 2015 والتي وافقت بموجبها الدول على إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.

وجاء في التقرير: "تشير أحدث المعلومات من برنامج وعد المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الدول تواجه مصاعب في تقديم المساهمات المحددة وطنيا في التوقيت المحدد لذلك مع استمرار أزمة كوفيد-19 والتحولات السياسية في دول عدة".

وقال التقرير ومسؤول بالأمم المتحدة إنه لم يقدم خططا محدثة بشأن المناخ حتى الآن سوى ثماني دول من تلك التي يساعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتشمل منغوليا ورواندا، وإن نحو 30 من المتوقع أن تفعل ذلك بحلول نهاية العام".

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا الأسبوع الماضي إلى التحرك حيال التغير المناخي، قائلا إن الإنسانية تشن حربا انتحارية على الطبيعة.