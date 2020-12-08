شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه سيضع هدفا بإعطاء الأمريكيين مئة مليون جرعة تطعيم ضد كوفيد-19 في المئة يوم الأولى له في السلطة، وهو جزء أساسي في خطته لمكافحة الجائحة.

كما حث بايدن الكونجرس على الموافقة على مزيد من التمويل للتصدي للأزمة الصحية.