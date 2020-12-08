بريطانيا تبدأ التطعيم ضد كورونا .. وقلق أوروبي مع اقتراب أعياد الميلاد

■ تحذير من يناير «مظلم» فـي أميركا

■ تجارب سريرية للقاح «سبوتنيك» بالإمارات

■ افتتاح أول مستشفى ميداني لكورونا بالأردن

■ 75 وفاة فـي يوم واحد بالمغرب

■ كندا تزيد حصتها من لقاح موديرنا

■ ارتفاع أعداد مصابي كورونا بمستشفيات فرنسا

■ إصابة وزيرة الداخلية الإيطالية بكورونا

■ كورونا يصيب الأسود فـي حديقة برشلونة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

انطلقت في بريطانيا أمس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بتلقي امرأة ورجل مسنيْن جرعتين من لقاح “فايزرـ بيوإنتيك”، ليصبحا أول شخصين يحصلان على اللقاح في إطار حملة وطنية بريطانية. وتم حقن مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عاما، وهي مساعدة سابقة بمتجر للمجوهرات باللقاح داخل المستشفى الجامعي بمدينة كوفنتري بوسط إنجلترا لتصبح أول من يحصل على اللقاح. وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بهذا التطور، وكتب على موقع تويتر: ”بدأت أولى عمليات التلقيح ضد كورونا في المملكة المتحدة، الشكر لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ولجميع العلماء الذين عملوا بجد لتطوير هذا اللقاح.” وتجتاح أوروبا حالة من القلق مع اقتراب موسم الإجازات بمناسبة أعياد الميلاد، واستمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان، مما يوحي بأن القيود المقررة للإجازات قد لا تكون كافية. وفي الولايات المتحدة الأميركية، حذر كبير الخبراء في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي من أن موسم أعياد الميلاد قد يكون أسوأ من عيد الشكر فيما يتعلق بزيادة انتشار فيروس كورونا. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميتز أن إجمالي عدد الإصابات جراء فيروس كورونا بلغ 68 مليونا و53 ألفا و518 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل 3 حالات وفاة و230 إصابة جديدة بالفيروس. وفي الإمارات انطلق في إمارة أبوظبي، البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” لفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، افتتحت الحكومة الأردنية أول مستشفى ميداني لعلاج فيروس كورونا في محافظة الزرقاء الذي استقبل أمس الاول أولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا. وفي سوريا كشفت مصادر طبية عن ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في مناطق محافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور شرق الفرات. وفي المغرب سجلت وزارة الصحة 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و75 وفاة في يوم واحد مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6245.

دوليا، ذكرت شركة الأدوية الأميركية مودرنا أن الحكومة الكندية زادت حجم طلبيتها من اللقاح المنتظر الذي تطوره الشركة. في سياق اخر، شهد عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي في فرنسا. وفي إيطاليا أظهرت نتائج الفحص للكشف عن فيروس كورونا أن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي أصيبت بالفيروس المميت، مما دفعها إلى الانسحاب من اجتماع لمجلس الوزراء. وفي إسبانيا أعلنت جولي موري مديرة حديقة الحيوانات في برشلونة، عن إصابة الأسود في حديقة الحيوانات ببرشلونة بفيروس كورونا.