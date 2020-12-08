شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: 100 مليون لقاح ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن هناك 100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم.

وأوضح بايدن أن فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال 100 يوم، ونبه الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى أن عدم توصل الكونجرس سريعاً إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، فإن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قد تتأخر وربما تتوقف.

وقال بايدن «من دون تحرك عاجل من جانب الكونغرس هذا الشهر (...) ثمة احتمال فعلي أن تتأخر هذه الجهود وتتوقف بعد حملة تلقيح أولى».

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