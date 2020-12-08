شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بكاء مستشار الصحة البريطاني بسبب لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دخل مستشار الصحة البريطاني، مات هانكوك، في نوبة بكاء، أثناء ظهوره على الهواء مباشرة، الثلاثاء، في برنامج «صباح الخير يا بريطانيا»؛ حيث بدا هانكوك متأثراً بالتقدم الذى أحرزته المملكة المتحدة، صبيحة التطعيم الأول في البلاد لمسنين، مارجريت كينان (91عاماً) ووليام شكسبير ذات الـ81 عاماً، ضد فيروس كوفيد-19، وطرح اللقاح للجماهير الإنجليزية.

وقال هانكوك في حواره على شاشة «إم تي في» البريطانية: «لقد كان عاماً صعباً لكثير من الناس.. نستطيع أن نواصل حياتنا.. ولا يزال أمامنا أشهر لإنجاز ذلك...»، مضيفاً: «لدي قلق قائم حول إمكانية التغلب على الجائحة الآن، ولذلك يتعين علينا توفير اللقاح لملايين الأشخاص، هناك الكثير من العمل في هذا الأمر وهذا يجعلك فخوراً كونك بريطانيا».

وطالب هانكوك بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بإلاجراءات الاحترازية، وقواعد السلامة الوقائية تجنباً لتفشي الجائحة وارتفاع معدلات العدوى.

وكانت البريطانية ماريجريت كينان (91 عاماً)، أول سيدة في العالم تحصل على لقاح شركتي «فايزر- بيونتيك» ضد «كوفيد-19»، وعبرت عن سعادتها وهي في استقبال تتمة عمرها الـ91 قائلة: «أشعر بامتياز كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها...».

وأضافت: «إنها تعنى أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد ونصيحتى لأى شخص عرض اللقاح هو أن يأخذها إذا كان بإمكانى الحصول عليه في عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا».

كانت المملكة المتحدة بدأت في الساعات الأولى، الثلاثاء، حملة تطعيمات ضد الفيروس التاجي، ومن المتوقع توفير قرابة 800 ألف جرعة في الأسبوع الأول، مع أولوية منح اللقاح للفئات العمرية المسنة، وفئات مهنية معينة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.