شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والسودان يتفقان على التعاون في أمن البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت السعودية والسودان،الثلاثاء، على ضرورة التعاون المشترك بينهما بشأن أمن البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي التأم بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

بدأ وزير الخارجية السعودي، زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يوماً واحداً، لبحث عدد من القضايا في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عن تقدير بلاده حكومةً وشعباً لمواقف السعودية الداعمة للسودان في المجالات كافة خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها، مؤكداً تطلع السودان وحرصه على تطوير علاقاته مع المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وحمل البرهان وزير الخارجية السعودي تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للمملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، مؤكداً موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية. (سونا)

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