شكرا لقرائتكم خبر عن التلقيح ضد «كورونا» مجاناً في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

أمر الملك محمد السادس العاهل المغربي، الثلاثاء، الحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لجميع المغاربة.

وجاء في نص بلاغ الديوان الملكي المغربي: «تنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ الملك يحيط بها مكونات الشعب المغربي كافة، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب».

وأوضح البلاغ: «تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة، وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجياً، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان».

وأضاف بلاغ الديوان الملكي: «تجدر الإشارة إلى أن الملك المغربي سبق أن ترأس، في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبع جلالته المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين».

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