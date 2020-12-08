شكرا لقرائتكم خبر عن «إيربودز ماكس» بسعر يفوق «آيفون».. «أبل» تسعى لتعزيز مبيعات العطلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة أبل، الثلاثاء عن (إير بودز ماكس)، سماعات أذن لاسلكية جديدة بسعر 549 دولارا، وهي أغلى ثمنا من بعض منتجاتها الرائجة الأخرى من أجهزة الهاتف والكمبيوتر اللوحي، في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات خلال فترة العطلات في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الشركة إن سماعات إير بودز الجديدة، المزودة ببطارية تدوم لما يصل إلى 20 ساعة، سيبدأ طرحها الثلاثاء المقبل.

وبفضل تصميمها الذي يجعلها تغطي الأذن بالكامل، يمكن للسماعة الجديدة توفير جودة صوتية أعلى من الأجهزة الأخرى.

وستنافس (إير بودز ماكس) سماعات أخرى عالية الجودة مثل (نويز كانسلينج)، العازلة للضوضاء، التي تنتجها شركة بوز وتُباع بسعر 340 دولارا بعد الخصم خلال العطلة.

وطرح (إير بودز ماكس) بسعر 549 دولارا يجعلها أغلى من أسعار النماذج المبدئية من أجهزة أيفون وآيباد وساعات أبل.

وقالت الشركة إن (إير بودز ماكس) تحتوي على تسعة ميكروفونات وشريحتين أبل (اتش1). وتساهم الميكروفونات في إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات، كما تساعد على ضبط مستويات الصوت. (رويترز)

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