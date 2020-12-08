شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ضمن أفضل 22 مدينة حول العالم في مؤشر «التنقل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة جاءت دبي ضمن قائمة أفضل 22 مدينة حول العالم في «التنقل في المدن 2020»، الذي نشرته مؤسسة «ديلويت» للاستشارات، ويقيّم التغيرات السريعة التي تحدث في طريقة تنقل الناس داخل المدن.

واحتلت دبي مراكز ريادية مهمة في التقييمات الأساسية التي اعتمدت عليها «ديلويت» وشملت ثلاثة موضوعات وهي «الأداء والمرونة»، «الرؤية والقيادة» و«الخدمة والشمول»، إضافة إلى مقاييس ومصادر بيانات فرعية متعددة.

وبخصوص مستقبل القدرة على التنقل، أوضح التقرير أن هناك بيئة خصبة استباقية ومعوقات قليلة في دبي، وأن الرضا عن وسائل النقل العام مرتفع، وذلك بفضل مبادرات ذكية مثل التذاكر المتكاملة وغير النقدية.

وعن الرؤية، ذكر التقرير أن سياسات النقل في دبي تهدف إلى تعزيز التنقل الذكي من أجل إنشاء شبكة نقل أكثر كفاءة وتشجيع الحلول التكنولوجية. موضحاً أن المدينة تستثمر بقوة في نظام نقل ذكي على الطرق يشمل الرسائل الديناميكية ومراقبة حركة المرور وجمع البيانات وشبكة ألياف ضوئية ممتدة والمزيد من البنية التحتية المدنية.

ولفت التقرير إلى تميز دبي في مقياس «التنقل بأمان» الفرعي إضافة لمقياس «سهولة الوصول» إلى وسائل النقل والقدرة على تحمل تكاليفها كافة. مشيراً إلى أن دبي تعمل على توسيع الممرات المغطاة ومسارات الدراجات كخيار جيد في المناطق السكنية.

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