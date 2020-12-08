شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أشهر سجناً لقاتل ديك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكمت محكمة الجنح في بريفا، جنوب شرق فرنسا، بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على رجل من منطقة فانزيو قتل في مايو/أيّار الماضي ديكاً في الدارة المجاورة بحجّة أنه يصدر ضجّة كبيرة.

وفُرضت أيضاً على المتّهم الذي أقرّ بفعلته غرامة 300 يورو ومُنع من حمل السلاح لمدّة ثلاثة أعوام.

وعبر مالكا الديك عن حزنهما، وقال الزوج سيباستيان فيرني الذي لم يتخطّ بعد صدمة العثور على ديكه مقتولاً بالبندقية:«لن تصلح هذه العقوبة ما أفسد، لكن الهدف بالنسبة لنا كان أن يظهر القضاء عزماً قويّاً للتصدّي لهذه الاعتداءات».

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