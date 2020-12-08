شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتعش بـ40 مليون جنيه لسداد مستحقات اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تسلمت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، الثلاثاء، 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي، اليوم، تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد.

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