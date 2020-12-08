شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية: التنوع بانتخابات مجلس النواب يضفى حيوية على البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في ظل الأنظمة القانونية المنظمة لمختلف مراحلها، إعدادا واقتراعا وفرزا، بمصاحبة لوجستية فعالة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية، شكل عاملا أساسيا في انتظام وسلاسة إدلاء الناخبين بأصواتهم .

وقال السفير خطابي رئيس البعثة، أن عدم تواتر المخالفات المرصودة ومحدودية حالاتها لا يرقى بأي حال للتأثير الجوهري على المستوى الجيد والنزيه والحيادي لهذا الاستحقاق الذي يجري لأول مرة، في سياق الأحكام الدستورية لسنة 2019 وتطبيقاتها القانونية .

واعتبر رئيس بعثة الجامعة العربية، أن تنويع وتوسيع التمثيل النيابي لشرائح مجتمعية بشكل لائق في نطاق هذا التوجه الإصلاحي من شأنه تحقيق إنفتاح أكبر وإضفاء حيوية أعمق على العمل النيابي والسياسي. مشيرا على سبيل المثال أن نسبة النساء في مجلس عام 2012 لم تكن تتجاوز 2 %، في مقابل أن نسبة تمثيل النساء لن تقل عن 25 %، أى ربع المقاعد في مجلس النواب المقبل .

وأكد السفير خطابي أن جامعة الدول العربية التي شاركت حتى الآن بـ 90 بعثة مراقبة انتخابية في 12 دولة عربية و8 دول أجنبية، بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط، حريصة وملتزمة على التفاعل البناء مع مسارات التطوير المؤسساتي والدعم المتواصل لمقومات البناء الديمقراطي ودعائم المواطنة وسيادة القانون في المنطقة العربية وفي صميمها ضمان حق المشاركة في تدبير الشأن العام .