شكرا لقرائتكم خبر عن غدا مناقشة رسالة ماجستير عن تأثير الأفكار السياسية في محتوى قنوات الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "دور الأيديولوچيا السياسية للدول في بناء الأطر الإخبارية لقضايا الشأن المصري في القنوات الأجنبية الموجهة باللغة العربية"، تناقش الباحثة آية السيد فتحي، رسالة ماجستير، صباح غد الأربعاء، بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة عين شمس، وتأتى الدراسة على قناتي الحرة وروسيا اليوم.

وتناقش رسالة الماجستير لجنة تضم كلا من الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، وهبة شاهين رئيس قسم الإعلام، ووسام نصر وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

سعت الدراسة إلى رصد خصائص وسمات المعالجة الإخبارية لقضايا الشأن المصري التي تقدمها القنوات الإخبارية الأجنبية الموجهة باللغة العربية إلى الجمهور العربي والمقارنة بين تلك المعالجة للتعرف على أوجه الاختلاف والاتفاق فيها، والتعرف على ما إذا كان هناك علاقة بين التبعية السياسية لتلك القنوات -وهما قناة الحرة الأمريكية وقناة روسيا اليوم-، والمعالجة الإخبارية التي تقدمها للأخبار المتعلقة بالشأن المصري، ومدى تأثر هذه المعالجة بالعلاقة بين الدول المالكة لها ومصر.

وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد على استخدام منهج المسح والمنهج المقارن، مع استخدام أداة تحليل المضمون لإجراء التحليل الكمي لعينة من المواد الإخبارية متمثلة في نشرة الأخبار الرئيسية الأكثر شمولًا بكل قناة وهما "نشرة العالمية" بقناة الحرة التي تُعرض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ونشرة العاشرة مساءً بقناة روسيا اليوم وذلك لدورة برامجية كاملة من 1/7/2017 وحتى 31/10/2017، مع إجراء التحليل الكيفي لأبرز قضايا الشأن المصري التي تم تناولها خلال فترة التحليل بقناتي الدراسة.

أظهرت نتائج التحليل الكمي للدراسة عدم اتخاذ قناتا الدراسة اتجاهًا إيجابيًا أو سلبيًا تجاه أغلب قضايا الشأن المصري التي تم عرضها خلال فترة التحليل، إذ سيطر عدم الوضوح على اتجاه معالجة قناتا الدراسة لقضايا الشأن المصري، وأكدت النتائج اتساق معالجة قناة روسيا اليوم لقضايا الشأن المصري مع الأيديولوجيا السياسية الروسية نحو مصر، حيث اتجهت القناة إلى استبعاد عرض قضايا المظاهرات والاحتجاجات وقضايا حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

جاءت النتائج تؤكد على اتساق الأيديولوجيا السياسية الأمريكية مع ما قدمته قناة الحرة عن قضايا الشأن المصري إذ ركزت على الوقفات الاحتجاجية وغلاء الأسعار مما يعكس صورة سلبية عن مصر.