بايدن يرشح أمريكي من أصول لاتينية لتولي وزراة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، رسميًا ترشيح المدعي العام بولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا لمنصب وزير الصحة في إدارته الجديدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، لتقديم مرشحيه للمناصب الرئيسية بقطاع الصحة، إن خافيير باسيرا سيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى وزارة الصحة.

وأكد بايدن أنه سيراجع خطة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لتوزيع اللقاحات.

وتزامنًا مع مؤتمر بايدن، وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا يلزم بتأمين لقاحات كورونا للمواطنين الأمريكيين أولاً.