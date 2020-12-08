وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد دعاة إلى البرازيل وكولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، تجديد إيفاد كل من : الشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواحد – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة ، للعمل بمسجد جوندائي – ساوباولو - البرازيل ، والشيخ وليد معوض عبد الحليم – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة ، والشيخ محمد محمدي يوسف أحمد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية ، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة بارنافي – ولاية بارانا – البرازيل.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم - إن وزير الأوقاف اعتمد أيضا قرار تجديد إيفاد الشيخ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية ، للعمل بالجمعية العربية الإسلامية – بوجوتا – بدولة كولومبيا.

وأوضحت الوزارة أن قرارات تجديد الإيفاد تأتي في إطار سعى الوزارة الدائم لنشر الفكر الوسطي المستنير والمعتدل وتجديد الخطاب الديني، انطلاقا من مكانة مصر الإسلامية والدولية.