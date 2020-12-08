وزير التعليم يكشف قيمة رسوم امتحانات الثانوية وموعد تطبيقها

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه جاء بعد دراسة، ولذلك يتم العمل على التركيز على العملية التعليمية.

وأوضح "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن فلسفة القانون الجديد أو النظام الجديد تعتمد على التقويم التراكمي على مدار 3 سنوات، ولذلك سيتم منح أوزان ودرجات تراكمية على غرار أعمال السنة على أن يتم التطبيق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

وأضاف أن القانون الجديد سيشمل وجود أكثر من فرصة للامتحان ولذلك سيتم الحديث عن رسوم مقابل الدخول في المحاولات الأخرى على أن تكون الامتحانات الأولى أو المحاولة الأولى مجانية، والرسوم ستكون رمزية، لافتًا إلى أن القانون وضع الحد الأقصى 5 آلاف جنيه، وسيتم تقدير الرسوم بصورة دورية.

وأكد أن التشديد على الإجراءات الاحترازية يتم من أول العام الدراسي ويتم التذكير بكافة الإجراءات في كل خطاب دوري للتنبيه على تطبيق الإجراءات.

وبشأن عودة الإجازات الاستثنائية للوزارة، أشار إلى أنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء، تم عمل كتاب دوري ويخص العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فقط ولا يشمل المدارس أو المدرسين.

ونوه الوزير، إلى أن منصة رقمية واحدة من المنصات التعليمية حققت 339 مليون مشاهدة مشيرًا إلى أنه يوم الثلاثاء 15 ديسمبر سيتم عمل امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي لاختبار الشبكة ولن يكون محسوبا كدرجات.