فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بالعراق عقب احتجاجات عنيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بكردستان العراق عقب احتجاجات شعبية عنيفة.

وذكرت الحكومة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء الثلاثاء أن فرض حظر تجوال يسري بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان، بسبب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها تلك المدن.

وبحسب شهود عيان، فأن المظاهرات الاحتجاجية الشعبية تجددت اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة للمطالبة بصرف الرواتب في محافظة السليمانية في أقليم كردستان العراق.

وذكر الشهود أن المظاهرات الأحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال والتركية رافقها أعمال عنف ومصادمات وحرق مباني حزبية وحكومة للأحزاب الكردية ودائرة المرور حيث تصاعدت سحب الدخان.

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم الى مقتل متظاهر ليرتفع أجمالي عدد قتلى المظاهرات في محافظة السليمانية خلال اليوم وأمس إلى أربعة قتلى و20 مصابًا حالة اثنين منهم خطرة.

ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة باقرانهم في محافظات وسط وجنوبي البلاد.