كتلة برلمانية تونسية تبدأ اعتصام بمقر البرلمان تنديدًا بالعنف على أحد النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بدء اعتصام بمقر البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس التنديد بالعنف الذي استهدف النائب في الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودان مجلس نواب الشعب التونسي، واقعة الاعتداء بالعنف التي وقعت، اليوم الاثنين، على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.

ودعا البرلمان في بيان أمس الاثنين، جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءت اللازمة.

كما دعا المجلس، السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس، مؤكدًا ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.