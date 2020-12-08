إطلاق سراح الصحافيين الروسيين في تركيا

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر قضائي تركي أنه تم إخلاء سبيل صحافيين روسيين من قناة "NTV" احتجزا قبل أيام في اسطنبول، فيما توقعت القناة ترحيلهما من تركيا إلى الوطن في أقرب وقت.

وقال المصدر التركي: "بعد إدلاء الصحافيين بشهاداتهما أمام النيابة العامة، تم إخلاء سيبلهما، وكذلك تم الإفراج عن مواطن تركي (متعاون معهما)".

من جانبه، أفاد المكتب الصحفي للقناة، بأنه حسب معلومات أولية، من المتوقع ترحيل الصحافيين في أقرب وقت، مضيفا أنه يتم التحقق من تفاصيل الأمر، وليس هناك أي معلومات رسمية بشأنه.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القضية تمت معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة. وفي وقت سابق اليوم، عبر بيسكوف عن أمل الكرملين في إيجاد تسوية لقضية احتجاز الصحفيين الروسيين في تركيا عبر الحوار، ليتم الإفراج عنهما في أقرب وقت.

وأوقفت الشرطة التركية الصحفيين، وهما المراسل أليكسي بيتروشكو والمصور إيفان ماليشكين، في اسطنبول في 3 ديسمبر بسبب "عدم حيازتهما أوراق الاعتماد اللازمة"، لدى قيامهما بتصوير قرب المبنى الذي يوجد فيه مقر شركة "بيكار سافونما" المتخصصة في إنتاج طائرات حربية بدون طيار.

وأكدت القناة أنهما كانا يعملان في تركيا على إعداد تقرير عن صناعة طائرات بدون طيار.

المصدر: وكالات