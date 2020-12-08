197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 9876 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و876 حالة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة الدكتور محمد محمود على محمود القول إنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 197 وفاة، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و904

حالات.

وسجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة،

الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.

وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.