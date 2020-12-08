ملك المغرب يأمر باعتماد التطعيم المجاني ضد كورونا

سيف اليزيد - أعلن بيان للقصر الملكي، اليوم الثلاثاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر تعليماته باعتماد التطعيم المجاني ضد وباء كوفيد-19 من أجل جميع السكان.

وجاء في البيان أن العاهل المغربي «أصدر تعليماته باعتماد مجانية (التطعيم) ضد وباء كوفيد-19 لفائدة جميع المغاربة».

وأضاف البيان أن عملية التطعيم ضد هذا الوباء «ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره... بما يسمح بعودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية».

وسجل المغرب، حتى مساء أمس الاثنين، 381 ألفا و188 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 6245 وفاة.

وقالت السلطات المغربية، في وقت سابق، إنها طلبت لقاحين من شركتين صينيتين وشركة بريطانية سويدية، وإنها ستسعى للحصول على لقاحات من شركات عالمية أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة.

في المرحلة الأولى، سيتم تطعيم من هم في الصفوف الأمامية مثل العاملين في قطاع الصحة ورجال الأمن والتعليم وذوي الأمراض المزمنة.