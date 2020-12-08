«الصحة العالمية»: اللقاحات وحدها لا توفر وقاية مناعية من كورونا

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- سيف اليزيد - اليوم 17:53
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قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وتزامن هذا التصريح مع بدء بريطانيا أول حملة عامة للتطعيم بلقاح للوقاية من المرض.
وأضافت مارجريت هاريس، رداً على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا، قائلة: «اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً، لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال».
وتابعت: «ما يتعين عمله لتجنب الزيادة... هو إجراءات الصحة العامة».
المصدر: وكالات
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